Mouse wireless con retroilluminazione RGB: una meraviglia a soli 9€

Il mouse wireless Zienstar, oltre ad essere incredibilmente comodo in fase di utilizzo e super preciso anche nel corso di lunghe sessioni di gaming, è un vero piacere per gli occhi grazie alla retroilluminazione RGB che potrai personalizzare in base ai tuoi gusti. Ottimi risconti anche dal punto di vista costruttivo: solidità e resistenza assicurate. Insomma, stiamo parlando di un autentico best buy ad un prezzo davvero irripetibile: difficile trovare di meglio in questa specifica fascia di mercato.

Un’opportunità da cogliere al volo, prima che la promozione termini: effettua ora il tuo acquisto su Amazon e, applicando il codice coupon “PJ5CZ2WP” in fase di pagamento, il mouse wireless sarà tuo con poco più di 9 euro.

Mouse wireless Zienstar in offerta su Amazon a meno di metà prezzo

Questo eccellente mouse wireless offre 7 modalità di luce RGB, selezionabili mediante il tasto dedicato, per un effetto visivo molto gradevole che non è facile ottenere su dispositivi offerti dalla concorrenza ad un simile prezzo. Connessione wireless da 2,4 GHz, stabile anche a 10 metri di distanza per garantire la massima praticità in ogni contesto. L’apparecchio è fin da subito pronto all’uso, senza installare alcun driver: basta semplicemente abbinarlo al tuo PC. Velocità e precisione, sempre e comunque: il sensore a bordo non sbaglia un colpo.

Notevole durata in fase di utilizzo, grazie ad una batteria da 600 mAh che potrai ricaricare in un batter d’occhio mediante la velocissima porta USB C. Scegli tu come utilizzare il mouse wireless, nella zona inferiore troverai un pulsante a cui sono abbinate tre modalità: ON senza retroilluminazione, OFF, ON con retroilluminazione. Da segnalare anche l’efficace sistema di risparmio energetico che prevede la sospensione automatica dopo 8 minuti di inattività.

Non perdere questa possibilità di risparmio, prima che le unità disponibili finiscano, e porta a casa il tuo nuovo mouse wireless Zienstar: oltre a pagarlo meno della metà del prezzo, lo riceverai nel giro di pochissimi giorni.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.