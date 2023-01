Mouse wireless con meno di 9€, ovviamente è Logitech (-42%)

Se sei alla ricerca di un mouse wireless piccolo ma non troppo, comodo e completo di tutto allora Logitech M185 non te lo puoi perdere. Perfetto sia da utilizzare in casa che in giro, lo metti nella borsa del computer ed ecco che lo hai sempre a portata di mano.

Disponibile su Amazon con un grasso ribasso del 42%, non hai un minuto da perdere se lo vuoi acquistare. Collegati immediatamente sulla pagina dove ti basta un solo click per acquistarlo con appena 8,99€.

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.

Logitech M185, il mouse wireless da avere in tasca

Si collega ai tuoi dispositivi mediante un semplicissimo micro ricevitore USB ed entra subito in funzione. In questo modo non perdi tempo e soprattutto lo hai sempre pronto. Tieni presente che non ha limiti di compatibilità quindi sfruttalo in lungo e in largo su tutti i sistemi operativi che hai a portata di mano.

Logitech M185 è un mouse piccolo ma perfetto nella sua semplicità. Grazie all’assenza di tasti aggiuntivi e al suo design ergonomico è praticamente ambidestro.

Altre due caratteristiche da non sottovalutare sono la presenza di un sensore con tracciamento ottico a 1000 DPI e un’autonomia sopra le righe. Pensa che ti basta inserire al suo interno soltanto una semplice batteria per poterlo usare per 12 mesi senza stop.

Cosa stai aspettando? Non hai assolutamente un minuto da perdere, collegati immediatamente su Amazon dove acquisti il tuo Logitech M185 a soli 8,99€ e ti porti a casa il mouse che volevi.

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.