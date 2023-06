Mouse wireless con Bluetooth a 6 pulsati: tuo a 8€, sconto BOMBA (-40%)

Stai cercando un mouse economico ma che sia, al tempo stesso, in grado di svolgere il suo lavoro? Bene, in tal caso, non puoi non approfittare di questa offerta imperdibile che ti propone oggi Amazon. Infatti, solo per poco tempo ancora, avrai la possibilità di portarti a casa questo ottimo mouse wireless con Bluetooth a 6 pulsati, al prezzo folle di soli 8,88 euro invece di 14,80 euro.

Tuttavia, per poter acquistare questo dispositivo di puntamento del marchio Amazon Basic, sfruttando tutti i vantaggi Prime e una spedizione sicura e gratuita, dovrai necessariamente affrettarti e non lasciarti scappare lo sconto pazzesco del 40% che potrai applicare tramite coupon. Questo Mouse wireless e Bluetooth compatto da 2,4 GHz, è compatibile con Windows e Mac OS.

Caratterizzato da un fantastico design a 6 pulsanti, grazie a questo dispositivo potrai usufruire di un’usabilità dinamica, tutto ciò sarà possibile in quanto sono presenti i pulsanti sinistro, destro, centrale (nella rotella), a quelli avanti e indietro (lato sinistro). Inoltre, non manca il pulsante interruttore DPI e la rotella di scorrimento.

Grazie a questo mouse, il comfort ti sarà assicurato, infatti l’impugnatura super ergonomica con appoggio per il pollice sarà in grado di adattarsi perfettamente al palmo della tua mano, senza recarti alcun fastidio anche dopo un lungo utilizzo. Con 5 livelli di sensibilità regolabili a 600, 1000, 1600, 2400 o 3600 DPI, potrai godere di un controllo di precisione personalizzato.

Completo di un ricevitore Nano USB plug and play, potrai utilizzare questo dispositivo di puntamento in maniera facile e veloce, inoltre, potrai collegarlo anche tramite connessione Bluetooth. Insomma, un prodotto unico e imperdibile soprattutto a questo prezzo mini. Non ti resta che correre su Amazon e acquistare subito questo ottimo mouse wireless con Bluetooth a 6 pulsati approfittando dello sconto coupon del 40%. Affrettati prima che sia troppo tardi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.