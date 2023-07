Mouse wireless Bluetooth ricaricabile con design silenzioso a 9€

Da tempo stai cercando un mouse compatto e preciso da portare con te in ufficio o quando viaggi per lavoro? Bene, in tal caso, su Amazon c’è proprio quello che fa al caso tuo. Infatti, solo se ti affretterai, avrai la possibilità di portarti a casa questo ottimo mouse wireless Bluetooth ricaricabile in offerta al prezzo di soli 9,20 euro. Oggi e per poco tempo ancora, avrai a disposizione un piccolo sconto del 5% grazie al quale potrai avere un piccolissimo risparmio.

Inoltre, se sei cliente Amazon Prime, potrai usufruire della spedizione gratuita senza costi aggiuntivi, e che ti garantirà velocità nella consegna e la massima sicurezza durante il trasporto del tuo nuovo acquisto. Sarà facilissimo utilizzare questo imperdibile mouse wireless, infatti con modalità 2.4GHz funzionerà con laptop, desktop o qualsiasi dispositivo provvisto di una porta USB.

L’unica cosa che dovrai fare, sarà collegare il ricevitore USB e il mouse sarà pronto per svolgere il suo lavoro. Compatibile con oltre il 99,9% di dispositivi provvisti di connessione Bluetooth, questo mouse è completo di una batteria ricaricabile incorporata da 500 mAh.

Dopo un inutilizzo di 10 minuti, si spegnerà automaticamente per risparmiare energia e ti basterà un clic per riattivarlo. In base alle tue esigenze, potrai scegliere tra 3 livelli DPI regolabili (1000, 1200 e 1600 DPI). Dal design leggero e sottile, potrai portare con te questo dispositivo anche nella borsa o nello zaino durante i tuoi viaggi.

Perfetto da utilizzare anche nei luoghi come uffici o biblioteche, grazie al particolare design silenzioso per i pulsanti destro e sinistro, potrai concentrarti sul lavoro senza doverti preoccupare di disturbare chi ti sta vicino.

Insomma un prodotto unico e imperdibile. Non ti resta che correre su Amazon e acquistare subito questo ottimo mouse wireless Bluetooth ricaricabile in offerta a poco più di 9 euro. Affrettati per approfittare del piccolo sconto del 5%, potrebbe terminare da un momento all’altro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.