Mouse wireless a soli 14€: silenziosissimo e non sbaglia un colpo

L’efficiente mouse wireless INPHIC si distingue per un profilo estetico moderno ed elegante, a cui si aggiungono l’estrema precisione in fase di utilizzo ed una lunga durata della batteria. Da sottolineare anche la qualità costruttiva che assicura il massimo silenzio per ogni clic ed un’impugnatura ergonomica.

Lasciati tentare dalla convenienza, prima che l’offerta termini, ed effettua l’acquisto su Amazon: grazie ad uno sconto iniziale del 25% a cui si aggiunge il coupon con sconto del 6% da spuntare in pagina, il mouse wireless potrà essere tuo con poco più di 14 euro.

Doppio sconto per il mouse wireless INPHIC

Il mouse è dotato di tre indicatori luminosi che mostrano lo stato di carica della batteria a bordo. Pieno supporto per la tecnologia wireless a 2,4 GHz, che consente il funzionamento fino a 10 metri di distanza. Scegli tu fra 1000, 1200 o 1600 DPI.

Perfetto per l’utilizzo anche di notte, grazie ad una riduzione del rumore fino al 90% rispetto ad altri mouse wireless in commercio. Design sottile, leggero e confortevole: nessuna stanchezza anche dopo averne fatto uso per giornate intere.

I modelli disponibili stanno già per finire, agisci in fretta: metti nel carrello il tuo nuovo mouse wireless INPHIC, spesa ai minimi storici e lo riceverai a casa nel giro di pochissimi giorni.

