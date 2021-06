Il mouse verticale wireless di Seenda è in promozione su Amazon a soli €8,49. Grazie a una offerta lampo e a uno sconto del 15%, il prezzo di listino viene reso un vero e proprio affare.

Le spedizioni sono veloci e gratuite su tutto il territorio italiano.

Comodità a portata di mano: il mouse verticale diventa essenziale

Il mouse verticale wireless è un prodotto che sta acquistando sempre più rilevanza all'interno del mercato. Con la necessità di passare molte ore davanti al computer, questo tipo di dispositivo garantisce sempre delle prestazioni ottime e soprattutto evita l'affaticamento della mano e del polso.

Disponibile in colorazione nera, il modello oggi in offerta è adatto a coloro che utilizzano la mano destra. La struttura è stata progettata così da garantire un'ergonomia eccellente ed evitare che possano insorgere delle problematiche legate alla affaticamento degli arti superiori.

Sono presenti ben 6 tasti. Tra questi troviamo i classici click destro e sinistro, la rotellina di scorrimento, i tasti azionabili con il pollice per andare avanti e indietro il pulsante dedicato alla regolazione della velocità del cursore. I DPI del mouse, infatti, possono essere modificati mediante tre livelli predisposti che sono 800, 1200, 1600.

Per quanto riguarda la sua connessione con il dispositivo principale, invece, questa avviene mediante un semplice ricevitore USB che una volta collegato consente di utilizzare fin dal primo momento il mouse con disinvoltura. Nello specifico, la compatibilità è assicurata sia su Windows che su dispositivi Mac OS.

La sua autonomia è garantita per mezzo di una batteria AA che in questo caso non è inclusa in confezione. Ciononostante, non bisognerà ricorrere ad un suo cambio prima di diversi mesi.

Il mouse verticale wireless di Seenda è disponibile all'acquisto su Amazon soli €8,49. È un prodotto prime e quindi se si è abbonati lo si potrà ricevere in appena 48 ore ordinandolo oggi. In caso contrario, le spedizioni sono gratuite per i clienti che risultano idonei o per coloro che optano per la consegna presso i punti di ritiro.

Si ricorda che è un'offerta lampo e che i pezzi disponibili sono limitati.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Elettronica