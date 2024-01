Mouse verticale wireless in offerta su Amazon a 11,99€: è un VERO AFFARE (-50%)

Chi è alla ricerca di un nuovo mouse verticale wireless può sfruttare ora questa nuova offerta Amazon dedicata al mouse TSYMO che viene proposto al prezzo scontato di 11,99 euro, con il 50% di sconto rispetto al prezzo precedente. Si tratta del nuovo minimo storico per questo mouse che può essere utilizzato sia tramite collegamento Bluetooth che tramite collegamento wireless con il connettore USB. Il mouse è altamente personalizzabile, con la possibilità di scegliere tra tre livelli di regolazione per i DPI. Per sfruttare l’offerta basta seguire il link qui di sotto.

Mouse wireless verticale: l’offerta giusta è su Amazon

Il mouse verticale wireless di TSYMO è la soluzione giusta per la maggior parte degli utenti: il dispositivo è ergonomico e può essere collegato fino a 3 dispositivi grazie al Bluetooth e alla possibilità di collegamento wireless 2,4G con connettore USB.

Da notare la possibilità di scegliere tra tre livelli per i DPI (fino a 2.400 DPI) e di sfruttare ben 5 pulsanti per un utilizzo davvero completo. Il mouse è utilizzabile in abbinamento ai computer Windows, ai Mac oltre che a dispositivi mobili con sistema operativo Android oppure iOS/iPadOS.

Con la nuova offerta Amazon in corso in questo momento è possibile acquistare il mouse verticale TSYMO con un prezzo scontato di 11,99 euro. L’offerta è valida per un periodo di tempo limitato. Per accedere alla promozione è possibile seguire il link qui di sotto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.