Mouse verticale Logitech Lift: sconto LAMPO su Amazon (-39%)

Logitech Lift è il mouse verticale ergonomico progettato per permetterti di mantenere una posizione più naturale mentre lavori al PC, riducendo tensioni ai polsi e problemi di postura. Puoi acquistarlo in offertissima su Amazon a soli 49,99 euro invece di 81,99, con spedizione Prime per la consegna immediata.

Mouse verticale Logitech: le caratteristiche

Questo mouse è pensato per mani destre medio-piccole e, grazie alla sua particolare conformazione in verticale, aiuta a mantenere una postura naturale dell’avambraccio, riducendo la tensione sul polso e aumentando la tua produttività durante il giorno.

La forma verticale ti permette di lavorare in modo più comodo e sano, senza rinunciare alla produttività. La sua impugnatura morbida e il supporto per il pollice garantiscono un comfort superiore persino per le sessioni di lavoro più lunghe.

Inoltre, il mouse è dotato di clic silenziosi e una SmartWheel che rende lo scorrimento fluido e preciso: il tutto personalizzabile per adattarlo alle tue necessità.

Si collega tramite Bluetooth o Logi Bolt USB ed è compatibile con piattaforme Windows, macOS, iPadOS, Chrome OS e Linux. La batteria dura fino a 2 anni.

Una soluzione ergonomica per il tuo lavoro: acquista il mouse verticale Logitech Lift in offerta a soli 49,99 euro invece di 81,99.