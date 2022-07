Mouse verticale e wireless: addio mal di polso a fine serata (TRUST)

Se dopo lunghe ore passate davanti al computer avverti sempre quel fastidioso dolore alla mano e al polso, ho una notizia da darti: è colpa del tuo mouse. I più comuni in commercio non rispettano la fisiologica posizione del tuo arto andando a causare problematiche non indifferenti.

Non ignorare questo segnale e provvedi immediatamente. Ad esempio approfittando della promozione in corso su Amazon per il mouse verticale e wireless di Trust. Te lo porti a casa con soli 18,99€ e svolti le tue giornate.

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con Prime attivo sul tuo account.

Mouse verticale e wireless: con Trust hai una garanzia a portata di mano, letteralmente

Lo vedi da subito che questo mouse è diverso dal solito. Grazie al suo design verticale permette al polso di rimanere nella sua posizione fisiologica e di non irritare nervi e articolazioni senza alcun motivo.

Trattandosi di un prodotto wireless, poi, è ancora più comodo visto e considerato che ti lascia tutta l’autonomia di cui sei in cerca e la libertà di movimento più assoluta. Per connetterlo al tuo dispositivo non devi far altro che collegarlo con il micro ricevitore USB che trovi in confezione e subito funziona.

Ho solo un appunto da farti: è perfetto se utilizzi la mano destra per via della sua forma.

A disposizione hai 3 livelli DPI, 6 pulsanti che puoi personalizzare e un’autonomia longeva. Infili dentro due batterie e stai a posto per settimane e settimane senza aver paura di rimanere a secco sul più bello.

Insomma, una certezza: acquista al volo questo mouse wireless senza se e senza ma. Con Trust non si scherza, la qualità è ottima. Completa l’acquisto su Amazon per pagarlo soltanto 18,99€. Le spedizioni sono veloci e gratuite in tutta Italia con Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.