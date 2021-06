Il mouse verticale wireless di Airena è in offerta lampo su Amazon a soli 12,23€. Il ribasso del 15% viene reso ulteriormente conveniente da un coupon dl 10% che rende l'acquisto nettamente economico.

Le spedizioni sono rapide e gratuite in tutta Italia.

Mouse verticale: perché optare per questo modello

Il mouse verticale un prodotto da considerare se il computer non rappresenta un mero divertimento ma anche un lavoro. Studiato appositamente per rendere le ore davanti allo schermo più piacevoli, questo device è un toccasana per la mano.

La struttura è infatti progettata per risultare ergonomica in tutti i suoi aspetti. Questo modello in particolare è adatto a chi utilizza la mano destra visto che presenta dei tasti azionabili con il pollice. In più il suo essere wireless consente di eliminare tutti i problemi legati ai cavi.

Adattabile per utilizzo sia su portatile che computer fisso, il mouse offre i due classici tasti dedicati al click destro e sinistro, una rotellina con cui scorrere i documenti e il web e due tasti per andare avanti e indietro.

Può essere utilizzato sia su Windows che su MacOS ma su questo ultimo sistema si perdono i due tasti laterali. La connessione, inoltre, avviene mediante un semplice ricevitore USB: basta collegarlo al dispositivo principale per iniziare a utilizzare il mouse.

Degna di nota, infine, è la velocità del cursore modificabile mediante tre livelli di DPI: 3200, 1600 e 1200.

Il mouse verticale wireless può essere acquistato su Amazon a soli 12,23€ in colorazione nera. Acquistalo oggi e ricevilo in 48 ore se sei sottoscritto Prime. In caso alternativo le spedizioni sono gratuite per i clienti idonei e per chi opta per la consegna presso punti di ritiro.

Attiva il coupon del 10% per ottenere l'extra sconto e tieni a mente che si tratta di un'offerta a tempo limitato.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Elettronica