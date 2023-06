Mouse verticale Anker: comfort e salute a portata di clic (-31%)

Il mouse verticale Anker è un dispositivo rivoluzionario che sta guadagnando rapidamente popolarità tra gli utenti che desiderano una soluzione ergonomica per proteggere la salute del proprio polso. Sviluppato con un design ergonomico scientificamente studiato, questo mouse promuove una posizione naturale del polso e del braccio, nota come “stretta di mano”. Questa posizione permette un movimento più confortevole e riduce lo sforzo, contribuendo a prevenire problemi come il tunnel carpale e altre lesioni legate all’uso prolungato del mouse. Attualmente in super sconto del 31% su Amazon, questo è il momento perfetto per acquistarlo al prezzo speciale di soli 17,99 euro.

Mouse verticale Anker: impossibile resistere a questa occasione

Una delle caratteristiche principali del mouse verticale Anker è la sua risoluzione ottica a 800/1200/1600 DPI, che offre una maggiore sensibilità rispetto ai mouse ottici standard. Questo si traduce in un sistema di tracciamento uniforme e preciso su numerose superfici, consentendo agli utenti di utilizzare il mouse senza problemi su diverse superfici senza perdere precisione o fluidità di movimento.

Un altro vantaggio di questo mouse verticale Anker è il nano-ricevitore nascosto, che occupa uno spazio minimo. Questo significa che gli utenti possono collegarlo al loro computer senza doversi preoccupare di ingombranti adattatori o cavi. Inoltre, i nuovi pulsanti successiva/precedente offrono una maggiore comodità durante la navigazione delle pagine web, rendendo questo dispositivo la scelta ideale per i navigatori internet, i giocatori e gli operatori che lavorano a lungo al computer.

La modalità di risparmio energetico è un’altra caratteristica degna di nota di questo mouse verticale Anker. Dopo 8 minuti di inattività, il mouse entra automaticamente in modalità di risparmio energetico, riducendo il consumo di batteria. Per risvegliarlo, basta un semplice click. Questa funzione è particolarmente utile per coloro che dimenticano di spegnere il mouse quando non lo utilizzano attivamente.

In termini di dimensioni, il mouse verticale Anker ha un formato compatto di 120 x 62.8 x 74.8 mm e un peso di soli 90 grammi, rendendolo facile da trasportare e comodo da utilizzare per lunghi periodi di tempo. Inoltre, offre una distanza di funzionamento di 10 metri, consentendo agli utenti di spostarsi liberamente senza dover rimanere vicino al computer.

Attualmente, il mouse verticale Anker è in super sconto del 31% su Amazon, rendendolo un’opzione ancora più attraente per coloro che cercano una soluzione ergonomica e conveniente per il loro lavoro al computer, al prezzo competitivo di soli 17,99 euro. Non solo si ottiene un mouse di alta qualità, ma si salvaguardia anche la salute del proprio polso. Non perdere altro tempo, le scorte a disposizione stanno andando letteralmente a ruba.

