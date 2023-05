Mouse Trust Yvi+: super silenzioso e in super sconto

Il Trust Yvi+ è un mouse che non solo garantisce precisione e affidabilità, ma è anche amico dell’ambiente. Infatti, il 83% dei materiali utilizzati per la sua produzione sono riciclati. Non importa di che colore lo scegliate, il mouse Trust Yvi+ è sicuramente verde. Inoltre, grazie a uno sconto assurdo del 40% su Amazon, questo affascinante prodotto oggi può essere tuo al prezzo ridicolo di soli 8,99 euro.

Mouse Trust Yvi+: un’occasione da prendere al volo

Ma non è solo l’attenzione per l’ambiente che rende questo mouse Trust Yvi+ speciale. È completamente wireless, il che significa che non ci sono cavi fastidiosi che si intrecciano sulla tua scrivania. Inoltre, la durata della batteria è incredibile: fino a 12 mesi di autonomia, per consentirti di lavorare per lunghi periodi di tempo senza preoccuparti di dover sostituire la pila.

Inoltre, il design compatto del Trust Yvi+ lo rende facile da trasportare ovunque tu vada, grazie al ricevitore USB riponibile. Puoi portarlo con te in ufficio, a scuola o anche in viaggio. Ma il vero punto di forza di questo mouse è la sua silenziosità. I pulsanti sinistro e destro sono iper silenziosi, ciò significa che non disturberai chi ti sta intorno quando lavori. Inoltre, la selezione della velocità (800/1600 DPI) garantisce una precisione impeccabile, mentre i lati in gomma assicurano una presa ultra-salda, indipendentemente dalla mano con cui lo utilizzi.

Infine, il Trust Yvi+ è adatto sia per mancini che per destrimani, grazie al suo formato ambidestro. Non importa quale sia la tua mano dominante, potrai utilizzarlo con facilità e comfort.

In sintesi, se stai cercando un mouse affidabile, silenzioso e amico dell’ambiente, il Trust Yvi+ è sicuramente una scelta intelligente. E con lo sconto pazzesco del 40% disponibile su Amazon, non c’è mai stato un momento migliore per acquistarlo al prezzo stracciato di soli 8,99 euro. Mi raccomando, non perdere altro tempo per acquistarlo, le scorte a disposizione stanno andando letteralmente a ruba.

