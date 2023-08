Mouse Trust Yvi+: MEGA sconto del 40% su Amazon

Se sei alla ricerca di un mouse eccezionale che offre performance impeccabili e un’impronta ecologica ridotta, non cercare oltre: il mouse Trust Yvi+ è qui per soddisfare tutte le tue esigenze informatiche. E la buona notizia è che puoi ottenere questo mouse straordinario con un incredibile sconto del 40% su Amazon. Approfitta subito di questa occasione e acquistalo al prezzo speciale di soli 8,99 euro.

Mouse Trust Yvi+: un’affare da non perdere a questo prezzo

Il (ri)ciclo della vita: La sostenibilità è al centro del design del mouse Trust Yvi+. Realizzato all’83% con materiali riciclati, questo mouse è la scelta perfetta per coloro che cercano prodotti che rispettino l’ambiente. Indipendentemente dal colore che scegli, puoi essere certo che il tuo acquisto è anche un passo verso un futuro più verde.

Completamente wireless: Addio ai fastidiosi cavi che si aggrovigliano sulla tua scrivania. Il mouse Trust Yvi+ è completamente wireless, offrendoti la libertà di muoverti senza restrizioni. Con una durata della batteria straordinaria fino a 12 mesi, puoi lavorare senza preoccupazioni per lunghi periodi di tempo prima di dover pensare a sostituire le batterie.

Sempre con te: Il design compatto del mouse Trust Yvi+ è arricchito da un ricevitore USB riponibile, il che significa che il tuo mouse è sempre pronto a seguirti ovunque tu vada. Che tu sia in viaggio per lavoro o semplicemente in movimento, il tuo mouse sarà sempre a portata di mano.

Velocista muto: I pulsanti sinistro e destro silenziosi del mouse Trust Yvi+ ti permettono di lavorare in pace senza disturbare gli altri intorno a te. La selezione della velocità (800/1600 DPI) ti offre il controllo perfetto sulla sensibilità del mouse, garantendo precisione nei dettagli.

Da una mano all’altra: La presa ultra-salda grazie ai lati in gomma del mouse Trust Yvi+ ti offre comfort e controllo estremi. Inoltre, il formato ambidestro lo rende adatto sia per mancini che per destrimani, assicurandoti una piacevole esperienza di utilizzo indipendentemente dalla mano che usi.

Non perdere l’opportunità di acquistare il mouse Trust Yvi+ a un prezzo scontato del 40% su Amazon. Con la sua combinazione di sostenibilità, prestazioni eccezionali e design intelligente, questo mouse è davvero un affare imperdibile. Agisci ora e ottieni il controllo senza fili che meriti al prezzo speciale di soli 8,99 euro, le scorte a disposizione stanno andando a ruba.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.