Mouse Trust Yvi+: ecologico, silenzioso e in MEGA sconto (-40%)

Se stai cercando un mouse affidabile, ecologico e conveniente, non cercare oltre. Il mouse Trust Yvi+ è la scelta perfetta per te, e oggi puoi ottenerlo con uno sconto eccezionale del 40% su Amazon. Scopri perché dovresti mettere le mani su questo mouse innovativo, al prezzo speciale di soli 8,99 euro. Le scorte a disposizione sono limitate.

Mouse Trust Yvi+: difficile trovare di meglio a questo prezzo

Il (Ri)ciclo della Vita: Una delle caratteristiche distintive di Yvi+ è la sua ecocompatibilità. Questo mouse è realizzato all’83% con materiali riciclati, dimostrando l’attenzione di Trust all’ambiente. Indipendentemente dal colore che scegli, puoi essere sicuro di fare una scelta verde e sostenibile.

Completamente Wireless: Dimentica i fastidi dei cavi e le limitazioni che comportano. Yvi+ è un mouse completamente wireless con una batteria che dura fino a 12 mesi con un solo cambio di batteria. Questo ti permette di lavorare o giocare per lunghi periodi senza dover interrompere il tuo flusso.

Sempre con Te: Con il suo design compatto e il ricevitore USB riponibile, il Trust Yvi+ è pronto a seguirti ovunque tu vada. Basta collegare il ricevitore quando ne hai bisogno, e il mouse è subito pronto all’uso. È la scelta ideale per chi è sempre in movimento.

Velocista Muto: I pulsanti sinistro e destro del Trust Yvi+ sono silenziosi, il che significa che puoi lavorare o giocare senza disturbare gli altri intorno a te. Inoltre, puoi regolare la velocità del cursore tra 800 e 1600 DPI per una precisione senza sforzi. Questo mouse è progettato per darti la tranquillità e la precisione che cerchi.

Da una Mano All’Altra: La presa ultra-salda grazie ai lati in gomma offre comfort e stabilità durante l’uso. Inoltre, il formato ambidestro lo rende adatto sia per mancini che per destrimani, il che significa che chiunque può godere delle sue prestazioni eccezionali.

In conclusione, il Trust Yvi+ è molto più di un semplice mouse. È una scelta ecologica, wireless, versatile e precisa che renderà la tua esperienza informatica ancora migliore. E con lo sconto del 40% su Amazon, non c’è mai stato un momento migliore per aggiornare il tuo mouse. Non lasciare che questa offerta eccezionale ti sfugga di mano; approfitta subito di questa occasione e acquistalo al prezzo speciale di soli 8,99 euro. Non perdere altro tempo, promozioni del genere possono finire da un omento all’altro.

