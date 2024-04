Mouse TRASPIRANTE che ti farà dimenticare le mani sudate (38€)

Se stai cercando un mouse da gaming di alta qualità che garantisca una presa sicura ed asciutta, non puoi lasciarti sfuggire il Cooler Master MM710. Questo dispositivo offre prestazioni eccellenti ed è estremamente confortevole da utilizzare, grazie al suo design che impedisce l’insorgere del sudore anche durante lunghe sessioni al computer. Inoltre, la sua solidità lo rende pratico e resistente.

Approfitta dell’opportunità e acquista oggi il mouse Cooler Master su Amazon, prima che la promozione termini: grazie ad uno sconto imperdibile del 24%, potrai avere questo mouse a soli 38 euro anziché 49 euro.

Calo di prezzo per il mouse gaming Cooler Master

Un mouse completo ed estremamente leggero: pesa solo 53 grammi. La parte superiore del mouse, con un design a nido d’ape traspirante, è rivestita da un materiale resistente alla polvere ed all’acqua, pensato per ridurre al minimo il sudore nella mano e l’affaticamento del polso.

Dotato di un sensore ottico Pixart Pmw3389 da 16000 dpi e 7 impostazioni di sensibilità, questo mouse offre una precisione eccezionale. I movimenti sono ulteriormente migliorati grazie ai piedini in PTFE. Inoltre, i pulsanti sulla destra utilizzano gli affidabili interruttori Omron di alta qualità.

Le scorte sono limitate, quindi non pensarci troppo ed aggiungi subito al carrello il Cooler Master MM710 per risparmiare 11 euro: riceverai il tuo nuovo mouse da gaming a casa in un batter d’occhio.