Mouse e tastiera wireless ECONOMICI: con Logitech vai sul sicuro (27€)

Hai un budget ridotto e ti serve un mouse e una tastiera? Possibilmente che si colleghino senza fili e siano di qualità? Non chiedi troppo, anche perché ora c’è un’offerta che rispecchia esattamente questi parametri. Quindi vai subito su Amazon e acquista il tuo kit mouse e tastiera wireless Logitech a soli 27,49 euro, anziché 31,99 euro.

Tieni presente che il prezzo di listino è di circa 54 euro, per cui in questo momento non hai solo un risparmio del 14% ma ben sì del 49%. E soprattutto ti porti a casa due dispositivi spettacolari. Inoltre questa offerta ti dà la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate da 9,17 euro al mese per 3 mesi senza interessi, solo per i clienti Prime. Se non sei inscritto al servizio fallo subito cliccando qui.

Mouse e tastiera wireless Logitech: la combo perfetta spendendo il minimo

Entrambi questi dispositivi li puoi collegare a qualsiasi computer con Windows o ChromeOS, in modalità wireless, senza la necessità di fare installazioni. Infatti in confezione troverai il ricevitore che ha una portata di ben 10 metri e garantisce latenza zero.

La tastiera è full-size con tastierino numerico, tasti ben distanziati e robusti. Possiede 8 tasti di scelta rapida ed è resistente agli schizzi. Il mouse ha un design compatto ed ergonomico, risulta anche molto leggero e scorre su tutte le superfici senza difficoltà.

Questa è un’occasione più unica che rara, dunque non perderla. Vai immediatamente su Amazon e acquista il tuo kit mouse e tastiera wireless Logitech a soli 27,49 euro, anziché 31,99 euro. Se completi l’ordine adesso li riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.