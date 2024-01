Mouse + tastiera Logitech MK295: sconto IMPERDIBILE del 35%

Il Logitech MK295 è il kit mouse e tastiera ideale per chi cerca un’esperienza di digitazione e navigazione silenziosa e efficiente. In questo momento, su Amazon, puoi approfittare di un mega sconto del 35% che rende questo prodotto ancora più allettante. Approfitta di questa occasione e acquistalo al prezzo speciale di soli 34,90 euro, anziché 53,99 euro.

Mouse e tastiera Logitech MK295: un vero affare a questo prezzo

La tecnologia SilentTouch innovativa è uno dei punti di forza di questo kit. Grazie a questa innovazione, puoi godere della stessa sensazione di digitazione e clic, ma con il 90% di rumore in meno. Questo significa che puoi lavorare o giocare senza disturbare chi ti circonda, garantendo un ambiente silenzioso e tranquillo.

La tastiera è dotata di 8 tasti di scelta rapida, oltre a un pratico tastierino numerico. Questi elementi rendono l’inserimento dei dati più efficiente e la navigazione più semplice. Con un singolo tocco, puoi accedere alle funzioni di riproduzione, pausa, controllo del volume, disattivazione audio e navigare su Internet. Un modo rapido e intuitivo per gestire le tue attività quotidiane.

Il design sagomato e il formato portatile assicurano un comfort di utilizzo ottimale. I clic sono uniformi e precisi, mentre la tecnologia SilentTouch garantisce prestazioni silenziose. Puoi utilizzare il mouse su quasi tutte le superfici, offrendoti la massima flessibilità nel tuo spazio di lavoro.

La connessione è rapida e senza complicazioni, con un tempo di connessione di soli 3 secondi. Il ricevitore di dimensioni ridotte offre una connessione wireless a 2,4 GHz potente e affidabile, con un raggio d’azione di 10 metri. Questo assicura un ambiente di lavoro ordinato e senza ingombri, con la libertà di muoverti senza restrizioni.

La compatibilità con Windows e ChromeOS semplifica ulteriormente l’utilizzo di questo kit. La connessione avviene in modo plug-and-play, senza bisogno di installare driver o software aggiuntivi. Inoltre, il design a prova di schizzi della tastiera, i tasti durevoli e i robusti piedini inclinabili regolabili in altezza garantiscono una durata nel tempo e resistenza agli imprevisti.

Uno degli aspetti più convincenti di questo kit è la durata delle batterie. La tastiera offre una durata di ben 36 mesi, mentre il mouse può funzionare per 18 mesi senza dover sostituire le batterie. I pulsanti di accensione/spegnimento consentono di risparmiare energia quando il kit non è in uso, garantendo mesi di utilizzo senza preoccupazioni.

Infine, il Logitech MK295 ha ottenuto la certificazione zero emissioni, dimostrando l’impegno del marchio verso la sostenibilità ambientale. Acquistare questo kit non solo migliorerà la tua esperienza di utilizzo, ma contribuirà anche a ridurre l’impatto ambientale.

Non lasciarti sfuggire l’occasione dello sconto del 35% su Amazon, il Logitech MK295 è un investimento conveniente per un miglioramento significativo del tuo spazio di lavoro. Approfitta subito di questo affare e acquistalo al prezzo competitivo di soli 34,90 euro, prima che sia troppo tardi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.