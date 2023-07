Mouse + Tastiera HP 230: qualità a un prezzo ridicolo su Amazon

Il mouse e la tastiera HP 230 rappresentano un’opzione di alta qualità per coloro che cercano dispositivi affidabili e performanti per il loro setup informatico. Questi prodotti, che vantano una connessione wireless da 2,4 GHz e un design elegante, sono attualmente in vendita su Amazon con un super sconto del 25%. Approfitta subito di questa occasione e acquistale al prezzo speciale di soli 29,99 euro.

Maouse + tastiera HP 230: un’occasione da prendere al volo

Il mouse e la tastiera HP 230 offrono una connessione wireless stabile grazie al loro dongle incluso. Questo ti permette di liberarti dai fastidiosi cavi e goderti una maggiore libertà di movimento. La tastiera presenta un layout italiano, garantendo un’esperienza di digitazione comoda e familiare per gli utenti italiani.

Il mouse HP 230, dalle dimensioni di 6,33 x 11,5 x 3,62 cm, è progettato per offrire precisione e fluidità nei movimenti. Con una sensibilità regolabile fino a 1600 DPI, puoi adattare la velocità del cursore alle tue preferenze personali. La rotella di scorrimento permette una navigazione agevole, mentre la forma ergonomica assicura una presa confortevole anche durante sessioni di utilizzo prolungate.

La tastiera HP 230, dalle dimensioni di 44 x 14,62 x 2,76 cm, è dotata di un tastierino numerico integrato, rendendola ideale per utenti che lavorano con dati numerici o che necessitano di un accesso rapido ai numeri. I tasti di scelta rapida e i 12 tasti funzione aggiuntivi consentono un accesso immediato alle funzioni comuni e personalizzate, migliorando l’efficienza e la produttività.

Il mouse + tastiera HP sono rinomati per la loro qualità e durata, essendo realizzati con materiali resistenti che garantiscono una lunga durata nel tempo. Inoltre, il design elegante e moderno si adatta perfettamente a qualsiasi ambiente lavorativo o domestico, apportando un tocco di stile al tuo setup.

Il mouse + tastiera HP 230 rappresentano un’opzione di alta qualità per coloro che cercano un combo affidabile e performante. Approfitta subito di questo super sconto del 25% su Amazon e acquistali al prezzo speciale di soli 29.99 euro. Non perdere l’opportunità di migliorare la tua esperienza di utilizzo con questi prodotti HP di alta qualità, le scorte a disposizione stanno andando a ruba.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.