Mouse super sottile wireless con Bluetooth 5.0 a soli 10,19€ (-22%)

Hai mai pensato che, a lungo andare, un mouse non adatto a te potrebbe causarti problemi? Per questo motivo, dovresti correre su Amazon e approfittare subito di un’offerta imperdibile: grazie allo sconto TOP del 22%, potrai portarti a casa questo fantastico mouse super sottile wireless con Bluetooth 5.0 al prezzo di soli 10,19 euro.

Spesso e volentieri, i mouse dalla forma sbagliata e troppo “alti” causano problemi al polso, ma grazie a questo ottimo mouse particolarmente sottile non dovrai più preoccuparti di ciò. Questo dispositivo di puntamento, potrai utilizzarlo con laptop, desktop e qualsiasi dispositivo provvisto di una tradizionale porta USB. Ti basterà collegare il ricevitore USB e potrai immediatamente utilizzare il mouse.

Compatibile con più del 99,9% di dispositivi provvisti di connessione Bluetooth, questo mouse è adatto a tutti i laptop con funzione Bluetooth o Pad iPhone con iOS13 o superiore. Il dispositivo wireless in questione è provvisto di una batteria ricaricabile incorporata che potrai tranquillamente ricaricare utilizzando l’interfaccio USB.

Tuttavia, grazie alla capacità della batteria di 500 mAh potrai tenere in standby il mouse per più di 30 giorni in sole 2 o 3 ore avrai la possibilità di ricaricare totalmente la batteria. Dopo 10 minuti di inutilizzo, questo piccolo dispositivo sarà in grado di andare in sospensione così da risparmiare il consumo della batteria e ti basterà un clic per riavviarlo.

L’innovativo design silenzioso per entrambi i pulsati, ti permetteranno di evitare distrazioni mentre sei al lavoro o mentre stai effettuando le tue sessioni di gioco, così da non disturbare chi è nella stanza insieme a te. Con un peso di soli 80 g e dimensioni di 111 x 55 x 22 mm, potrai portare questo mouse ovunque.

Dunque, un prodotto unico da non perdere a questo prezzo. Non ti resta che correre su Amazon e acquistare subito questo fantastico mouse super sottile wireless con Bluetooth 5.0 al prezzo di soli 10,19 euro. Approfitta dello sconto del 22%. domani potrebbe essere già troppo tardi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.