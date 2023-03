Mouse professionale Trust: uno dei più venduti su Amazon, in super sconto

Il Trust Fyda è un mouse wireless professionale che può offrire un’esperienza d’uso di alta qualità per coloro che lavorano a lungo con il computer. Inoltre, attualmente è in sconto del 33% su Amazon, rendendolo un’ottima opportunità per gli utenti che cercano un mouse di alta qualità a un prezzo accessibile di soli 19,99 euro.

Mouse professionale Trust: con questo prezzo le scorte stanno andando a ruba

Una delle caratteristiche principali del mouse wireless professionale Trust Fyda è la sua completa libertà dal cablaggio. Infatti, il mouse non necessita di batterie usa e getta, ma viene fornito con un sistema di ricarica che permette di usare il mouse senza alcuna interruzione. La connessione wireless a 2,4 Ghz è inoltre stabile e ha una portata di 10 metri, offrendo una grande libertà di movimento.

Inoltre, il Trust Fyda è un prodotto sostenibile, realizzato al 50% con materiali riciclati. Questa caratteristica rende il mouse una scelta ecologica, perfetta per chi vuole lavorare in tutta serenità senza danneggiare l’ambiente. Il design di questo mouse wireless professionale è stato pensato per offrire il massimo comfort durante l’utilizzo prolungato. Il mouse ha una forma curva che si adatta perfettamente alla mano e una base d’appoggio per il pollice e il dito, che sostiene meglio la mano durante il lavoro. Questo design è ideale per chi passa molte ore al giorno davanti al computer e vuole prevenire i dolori e le tensioni muscolari.

Il Trust Fyda offre anche una grande precisione nella selezione dei punti sullo schermo. Grazie alla regolazione dei DPI, è possibile personalizzare la sensibilità del mouse a seconda delle proprie preferenze e delle esigenze di lavoro. I DPI possono variare da 800 a 2400, consentendo una selezione precisa e costante dei punti sullo schermo. Infine, questo mouse professionale è sempre a disposizione, anche in viaggio o in spostamento. Il ricevitore USB è riponibile, consentendo di portarlo sempre con sé in modo sicuro. Inoltre, la funzionalità plug & play garantisce un’installazione semplice e immediata del mouse, senza alcuna necessità di configurazione.

In conclusione, il Trust Fyda è un mouse wireless professionale che offre prestazioni di alta qualità, comfort d’uso e una grande precisione nella selezione dei punti sullo schermo. Inoltre, il suo design sostenibile lo rende una scelta ecologica per coloro che vogliono fare la loro parte per la salvaguardia dell’ambiente. Con lo sconto del 33% su Amazon, il Trust Fyda è un’ottima opportunità per gli utenti che cercano un mouse di alta qualità a un prezzo accessibile di soli 19,99 euro. Affrettati ad acquistare questo prodotto se sei interessato, le scorte a disposizione si stanno esaurendo velocemente.

