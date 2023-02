Mouse Pebble della Logitech oggi tuo con sconto TOP del 55%

Sei alla ricerca di mouse elegante e al tempo stesso funzionale ed economico? In questo caso non puoi assolutamente perdere l’offerta che ti propone oggi Amazon. Per poco tempo ancora, potrai acquistare quello bellissimo Mouse Pebble della Logitech ad un prezzo super scontato di 13,59 euro grazie allo sconto pazzesco del 55%.

Finalmente potrai portarti a casa questo dispositivo di puntamento del noto marchio Logitech ad un prezzo praticamente stracciato. Elegante, semplice e preciso, potrai donare allo tua postazione in ufficio un look impeccabile e unico. Estremamente leggero, potrai portare il mouse wireless ovunque tu voglia – anche in viaggio, nella borsa o nel tuo zaino – senza alcun ingombro o peso eccessivo.

Particolarmente facile da maneggiare, il dispositivo ti garantirà senza ombra di dubbio un’esperienza ultra-silenziosa per te e chi ti sta intorno, ottimo se solitamente utilizzi il tuo PC in luoghi che richiedono silenzio come le biblioteche. Avrai la stessa ‎sensazione di clic con una riduzione del rumore di clic del 90%‎.

Il mouse Pebble ti permetterà di connetterti in due maniere differenti al tuo laptop/PC. Potrai utilizzare sia il Bluetooth che il piccolo ricevitore ‎USB incluso. Utilizzando una sola batteria AA, potrai utilizzare il mouse della Logitech per un massimo di 18 mesi. Durata che può variare, ovviamente, in base all’uso che se ne fa.

Il tracciamento ottico ad alta precisione ti permetterà di avere una precisione impeccabile, in maniera rapida. Compatibile con iPadOS 13.1 o successivo con Bluetooth, iPadOS , Windows 8/10, macOS 10.13 o ‎successivi. Insomma, questo mouse possiede tutte le caratteristiche necessarie per poter svolgere il tuo lavoro in ufficio, a casa e ovunque tu voglia.

Leggero, preciso ed estremamente elegante grazie al suo look minimal, questo prodotto è assolutamente da non perdere, soprattutto a questo prezzo. Tuttavia, l’offerta potrebbe terminare a breve. Quindi non perdere altro tempo, corri su Amazon e acquista il Mouse Pebble della Logitech a soli 13,59 euro grazie allo sconto del 55%.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.