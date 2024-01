Mouse Logitech Wireless: piccolo e portatile, a soli 10 euro su Amazon

Una soluzione perfetta per te che lavori sempre in giro con il tuo laptop ma non sopporti di dover utilizzare il trackpad è questo piccolo mouse Logitech wireless. Oggi, grazie allo sconto Amazon, puoi pagarlo soltanto 10,78 euro. Un’inezia rispetto alla comodità, alla precisione e alla qualità che saprà donarti.

Mouse Logitech Wireless in offerta: una certezza a poco prezzo

Questo mouse ti si presenta con un design sagomato e compatto che ti garantisce comfort e versatilità d’uso sia per la mano destra che sinistra, superando le limitazioni di un touchpad.

Con rotella di scorrimento linea per linea, il mouse si presenta preciso, affidabile e duraturo. Con la batteria AA inclusa è in grado di garantirti infatti fino 1 anno di autonomia grazie alla modalità intelligente di inattività.

Compatibile con PC Windows, Mac e laptop, il Logitech ti offre una connettività plug and play universale. Basta collegare il piccolo ricevitore USB nano e il mouse è pronto per funzionare in pochi secondi, offrendo una connessione forte e affidabile entro un raggio di 10 metri.

Tutto questo ad un prezzo davvero ridicolo di soli 10,78 euro grazie all’offerta di Amazon di oggi. Non fartelo scappare.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.