Mouse Logitech super WIRELESS, a 9€ non lo compri?

Uno sconto d'eccezione su Amazon rende Logitech M185 un mouse wireless da acquistare al volo.

Super silenzioso, grazie al ribasso del 44%, il prezzo va giù facendoti concludere un affare.

Le spedizioni non sono un problema, sono gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.

Logitech M185: il mouse wireless da acquistare all’istante

Costa pochissimo, è firmato Logitech e non ti fa scendere a compromessi. Ora che lo puoi portare a casa a un prezzo così irrisorio cosa ti ferma? Hai davanti un modello colosso su cui un sacco di persone fanno affidamento.

Piccolo quanto costa per essere portato ovunque ma non da dare fastidio, è ergonomico e comodo da utilizzare anche per ore e ore. Il suo lato particolare è che è stato progettato per essere adatto sia ai mancini che a cui utilizza la mano destra.

Infatti non vanta dei tasti aggiuntivi ma quelli che ci sono ti fanno svolgere qualunque operazione senza problemi.

Con cosa lo connetti? Grazie al suo micro ricevitore USB che trovi in confezione ed è compatibile con sistemi com Linux, Chrome OS, MacOS e Windows quindi vai sul sicuro.

Ti dico anche che ha un’autonomia di 12 mesi e che i DPI sono fissi a 1000.

Logitech M185 mouse wireless a soli 9,99€.

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi.

