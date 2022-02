Mouse Logitech multifunzione per Windows e Mac a prezzo RIDICOLO

Sei alla ricerca di un mouse wireless di alto livello che ti permetta di utilizzare più dispositivi alla volta e completamente compatibile con Windows e Mac? Allora sei capitato nel posto giusto: l'ottimo Logitech MX Anywhere 2S è in offerta su Amazon a un prezzo irresistibile. Tantissimi utenti l'hanno già acquistato e non se ne sono mai pentiti: il mouse è leggero, compatto, con un bel design, robusto e facile da utilizzare su tutti i sistemi operativi.

Logitech MX Anywhere 2S è in offerta su Amazon

Ad appena 59€, infatti, con uno sconto del 33%, hai l'opportunità di ricevere a casa in appena un giorno il tuo prossimo mouse di cui non potrai più fare a meno. Non solo dispone di un sensore ad altissima precisione adatto a tutte le superficie senza necessità di adoperare un mousepad, ma dispone anche di ben 7 tasti liberamente programmabili per rispondere alle tue specifiche esigenze.

Sei spesso impegnato in lunghi fogli di calcolo o in applicazioni che richiedono molto scroll? Nessun problema: la rotella a scorrimento iperveloce ti permette di scorrere rapidamente i fogli più lunghi con un semplice movimento della mano; un click in più ti permette di passare allo scorrimento di precisione.

Cosa stai aspettando? Acquista subito il mouse in offerta su Amazon: sarà il tuo accessorio hi-tech preferito del 2022.