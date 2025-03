Mouse Logitech M500s: scorrimento iperveloce e prezzo SUPER col 53% di sconto su Amazon

Logitech M500s è la soluzione ideale se stai cercando un mouse con filo che ti garantisca prestazioni eccezionali, un alto tasso di personalizzazione e diverse altre funzioni. Oggi su Amazon con il 53% di sconto può essere tuo a soli 22,49 euro invece di 47,99, con spedizione Prime per la consegna immediata.

Mouse Logitech M500s: le caratteristiche

Il mouse offre una funzione di scorrimento iperveloce con cui puoi navigare velocemente tra documenti lunghi e pagine web: con un semplice clic puoi anche passare alla modalità di scorrimento a scatti per una maggiore precisione.

Il design è ergonomico grazie a impugnature laterali in gomma per garantire un uso comodo e rilassato, ideale se lavori per molte ore al PC. Grazie al sensore ottico con DPI regolabili (400-4000) avrai un controllo fluido e preciso ideale per qualsiasi tipo di attività.

I sette pulsanti personalizzabili, invece, ti permettono di configurare scorciatoie rapide per navigare più velocemente, gestire la riproduzione musicale o copiare e incollare con un solo clic. Il mouse si collega infine via USB tramite un sistema plug-and-play che non richiede installazione.

Per migliorare la tua esperienza al PC è una scelta perfetta: acquistalo adesso a soli 22,49 euro invece di 47,99.