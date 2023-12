Mouse Logitech M220 Silent Wireless a soli 12€ su Unieuro

Approfitta subito del volantino I Natalissimi Unieuro per acquistare il Mouse Logitech M220 Silent Wireless a soli 12,99 euro, invece di 27,99 euro. Si tratta di un ottimo dispositivo, perfetto anche per i mancini essendo ambidestro. Il vantaggio sta nella tecnologia Silent che riduce notevolmente il suono del click. In questo modo ti concentri su ciò che stai facendo e non disturbi chi ti circonda. La consegna gratuita è inclusa nella promozione.

Mouse Logitech M220 Silent Wireless: la soluzione perfetta ed economica

Il Mouse Logitech M220 Silent Wireless è perfetto per la tua produttività. Grazie al tracciamento ottico a 1000 DPI è super preciso e funziona su quasi tutte le superfici. Inoltre, la durata della batteria è di ben 18 mesi. Compatibile con tutti i dispositivi come PC, Mac e Laptop, basta collegare il connettore wireless ed è subito pronto all’utilizzo. Non servono software o driver per il funzionamento.

Acquistalo subito a soli 12,99 euro, invece di 27,99 euro. Grazie alla partnership con PayPal e Klarna, su Unieuro puoi anche decidere di pagare in 3 comode rate a tasso zero tutti gli ordini con spesa minima di almeno 30 euro. Inoltre, Klarna ti permette anche di acquistare subito e pagare l’intero importo 30 giorni dopo dalla data di acquisto.

