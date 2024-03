Mouse Logitech Lift: ergonomico, robusto e in SUPER sconto (-24%)

Quante volte ti sei trovato a fine giornata con il polso dolorante e una sensazione di stanchezza dopo ore passate al computer? Il mouse verticale ergonomico Logitech Lift è qui per cambiare il tuo modo di lavorare. Questo eccezionale mouse, oggi in super sconto del 24% su Amazon, è progettato per offrire comfort e prevenire problemi futuri come il tunnel carpale. Approfitta subito di questo affare e fallo tuo al prezzo ridicolo di soli 62,00 euro, anziché 81,99 euro.

Mouse Logitech Lift: le scorte a disposizione sono davvero poche

Con la sua forma verticale, il mouse Logitech Lift offre un sollievo immediato. Grazie ai suoi 57 gradi di inclinazione, permette un posizionamento naturale dell’avambraccio, riducendo lo stress sui polsi e promuovendo una postura più ergonomica. Inoltre, la morbida impugnatura e l’appoggio per il pollice assicurano un comfort extra durante tutto il giorno di utilizzo.

Il mouse Logitech Lift è progettato per massimizzare la produttività e il comfort. I pulsanti personalizzabili e facili da raggiungere consentono di adattare il mouse alle tue esigenze specifiche, mentre il click silenzioso e la SmartWheel garantiscono uno scorrimento fluido senza disturbi.

Certificato-Ergo, questo mouse è stato sviluppato secondo i criteri stabiliti dai principali ergonomisti, garantendo la massima qualità e sicurezza per la tua salute. Inoltre, le parti in plastica del Lift includono plastica riciclata post-consumer certificata, dimostrando l’impegno di Logitech per l’ambiente.

Connettiti come preferisci: il mouse Lift offre la possibilità di collegarsi via Bluetooth Low Energy o Logi Bolt USB a una varietà di dispositivi, inclusi Windows, macOS, iPadOS, Chrome OS e Linux. E con una durata della batteria fino a 2 anni, puoi lavorare senza preoccupazioni di interruzioni.

Non lasciare che il dolore al polso ostacoli la tua produttività. Investi nel tuo benessere con il mouse verticale ergonomico Logitech Lift e trasforma le tue giornate alla scrivania in esperienze confortevoli e produttive. Approfitta subito di questa occasione su Amazon e acquistalo al prezzo speciale di soli 62,00 euro, prima che sia troppo tardi.