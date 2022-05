Mouse Logitech COMODO e SILENZIOSO: lo porti a casa con appena 16€

Il mouse Logitech Pebble è decisamente comodo da impugnare, grazie a un design ergonomico e compatto. Come se non bastasse, l’apparecchio è estremamente silenzioso in fase di lavoro: perfetto per essere utilizzato anche di notte, senza recare disturbo a chi riposa.

Devi approfittarne il prima possibile, la promozione non durerà a lungo: fai ora il tuo acquisto su Amazon e, grazie ad uno sconto irripetibile del 35%, il mouse Logitech sarà tuo con appena 16,99 euro ed un risparmio di ben 9 euro.

Mouse Logitech Pebble in offerta su Amazon ad un prezzo eccezionale

Sarai tu a scegliere come utilizzare questo mouse Logitech: tramite Bluetooth, abilitandolo mediante le impostazioni del tuo dispositivo, oppure in modalità wireless grazie al comodo ricevitore. Garantita la piena compatibilità con i più noti sistemi operativi: non solo Windows ma anche iPadOS e macOS. Nessun problema collegandolo ai Chromebook.

Uno dei mouse più silenziosi in assoluto: efficacia assicurata nonostante una riduzione del rumore dovuto al clic pari al 90%. Stessa “discrezione” facendo ricorso alla velocissima rotellina di scorrimento. Degna di nota anche l’autonomia: una semplice batteria ‎AA basterà per ben 18 mesi di utilizzo.

Cogli al volo questa occasione, le unità disponibili finiranno presto! Metti nel carrello il tuo nuovo mouse Logitech Pebble: oltre ad un considerevole risparmio, lo riceverai a casa in men che non si dica e non potrai più farne a meno.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.