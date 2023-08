Mouse Logitech B100: qualità e convenienza in un solo prodotto (-14%)

Se sei alla ricerca di un mouse affidabile, conveniente e di alta qualità, non cercare oltre: il mouse Logitech B100 è la soluzione perfetta per te. Questo mouse USB cablato a 3 pulsanti, attualmente in sconto del 14% su Amazon, offre una combinazione unica di durata, comodità e performance, rendendolo un accessorio essenziale per qualsiasi tipo di computer. Approfitta subito di questa occasione e acquistalo al prezzo competitivo di soli 12,84 euro.

Mouse Logitech B100: sono rimasti gli ultimi pezzi a disposizione con questo sconto

Il Logitech B100 è progettato per resistere al tempo e all’uso intensivo, grazie alla sua costruzione robusta e alla garanzia hardware di 3 anni. Con un tracciamento ottico affidabile, è compatibile con la maggior parte dei computer desktop, MacBook e laptop. La sua versatilità si estende anche alle diverse piattaforme, essendo compatibile con sistemi operativi come Windows (dalla versione Vista in poi), Linux, Mac OS X e Chrome OS.

Indipendentemente dal fatto che tu sia destrimane o mancino, il design ambidestro del Logitech B100 si adatta perfettamente alla tua mano. Le dimensioni standard del mouse offrono un comfort ottimale anche durante sessioni prolungate, consentendoti di lavorare o navigare senza affaticamento.

La configurazione del Logitech B100 è un gioco da ragazzi grazie alla funzione Plug and Play. Basta collegare il mouse alla porta USB del tuo computer e sei pronto per iniziare. Con una precisione ottica di 800 DPI, il mouse offre un controllo uniforme del cursore, rendendolo ideale per l’editing di documenti e la navigazione web.

Se desideri un’esperienza senza fili, puoi dare un’occhiata al Logitech B220 Silent. Con una connessione wireless affidabile, clic silenziosi e una durata della batteria fino a 18 mesi, questo mouse offre la stessa qualità e affidabilità che ci si aspetta da Logitech.

Inoltre, se possiedi un Chromebook, il Logitech B100 è la scelta perfetta. Testato e certificato per Chromebook, questo mouse soddisfa gli standard di compatibilità di Google, garantendo un’esperienza di utilizzo senza problemi.

In sintesi, il mouse Logitech B100 è molto più di un semplice mouse. È un compagno affidabile, comodo e versatile che offre prestazioni di alta qualità senza compromessi. E con il 14% di sconto su Amazon, questo è il momento ideale per aggiungerlo al tuo carrello e migliorare la tua esperienza di utilizzo del computer. Non lasciarti sfuggire questa opportunità: investi in un mouse che fa davvero la differenza, al prezzo vantaggioso di soli 12,84 euro. Non perdere altero tempo, le scorte a disposizione stanno andando a ruba.

