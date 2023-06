Mouse Logitech a meno di metà prezzo: non sbaglia un colpo (44€)

Il mouse Logitech G502 HERO non si limita ad offrire performance eccezionali ma si distingue anche per un impatto estetico all’avanguardia. Un dispositivo tanto moderno alla vista quanto efficiente e veloce in fase di utilizzo. Grazie alla sua comoda impugnatura ed al sensore ultra preciso, è consigliatissimo sia per il lavoro o lo studio e sia per il gioco e l’intrattenimento.

Approfittane subito, prima che la promozione termini: effettua l’ordine su Amazon e, grazie ad uno sconto mastodontico del 52%, il mouse Logitech sarà tuo con appena 44 euro invece di 92 euro.

Crollo di prezzo per il mouse Logitech G502 HERO

Il sensore ottico garantisce un tracciamento con precisione fino a 25600 DPI, capace di rilevare anche il più impercettibile movimento. Totale assenza di smoothing, filtraggio o accelerazione. Su questo mouse Logitech sono presenti 11 pulsanti programmabili ed una rotella di scorrimento con doppia modalità di utilizzo.

Il software Logitech G LIGHTSYNC ‎offre un’illuminazione RGB completamente‎ personalizzabile. Grazie al sistema di tensionamento a molla metallica integrato nei pulsanti sinistro e destro otterrai un clic deciso ed immediato. Non è tutto: per una completa stabilità del mouse Logitech potrai aggiungere fino a cinque pesi da 3,6 g.

Non perdere questa opportunità, prima che le unità disponibili finiscano, e metti nel carrello il nuovo mouse Logitech G502 HERO: sarà tuo a meno di metà prezzo e lo riceverai con spedizione rapida e gratis.

