Mouse HP a meno di 10 euro: Amazon FUORI CONTROLLO

Un offerta che ha dell’incredibile quella di oggi. Amazon ha deciso di svendere tutto e sta proponendo un bellissimo mouse firmato HP ha un prezzo da sogno. Se fai in fretta puoi mettere nel tuo carrello il mouse HP a soli 9,98 euro, invece che 16,99 euro.

Questo mouse è wireless con sensore ottico, due pulsanti e una rotella per lo scorrimento. Ha un impugnatura ergonomica e può essere usato su molte superfici, anche senza l’apposito tappetino. Il design minimal lo rende piccolo e leggero, in modo che lo puoi riporre o trasportare dove vuoi.

Un dispositivo essenziale per ogni PC, che oggi puoi avere grazie a questa offerta di Amazon a un prezzo ridicolo. Fai presto perché i pezzi disponibili non saranno molti. Acquista subito il mouse HP a soli 9,98 euro.

Mouse HP: preciso e comodo a un prezzo wow

Questo mouse HP è compatibile con i sistemi operativi Windows 10 e 11. Per connetterlo non ti servirà altro che inserire nella porta USB del tuo PC il ricevitore in dotazione. In automatico, una volta inserito, il PC scaricherà i driver necessari e sarai pronto a usarlo.

Grazie alla tecnologia wireless con frequenza 2,4Ghz, e il suo ricevitore, il mouse manterrà sempre stabile la sua connessione. È dotato di un sensore ottico a 1600 DPI che garantirà la massima precisione unita alla velocità di movimento, che seguirà in modo molto accurato lo spostamento del tuo polso.

Le sue piccole dimensioni lo rendono adatto sia per chi non ha molto spazio sulla scrivania, sia per chi lo vuole portare con se. Infatti pesa solo 55 grammi, è lungo 10,34 cm e largo 6,11 cm.

Insomma una spesa da fare a occhi chiusi, visto che oggi è anche in offerta su Amazon. Approfittane anche tu e metti subito nel tuo carrello il mouse HP a soli 9,98 euro, invece che 16,99 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.