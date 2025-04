Mouse gaming wireless scontato del -60%

Il Logitech G305 LIGHTSPEED è un mouse gaming wireless caratterizzato da un design leggero e compatto, con un peso di soli 99 grammi, che lo rende molto maneggevole e adatto a sessioni di gioco prolungate. Il miglior amico del gamer compulsivo, che desidera uno strumento piccolo, pratico ma potente.

È dotato del sensore ottico HERO di ultima generazione, che offre una sensibilità regolabile da 200 fino a 12.000 DPI, garantendo precisione elevata e risposta rapida senza smoothing, accelerazione o filtraggio, ideale per giochi competitivi. La tecnologia wireless LIGHTSPEED assicura una connessione ultra-veloce con un report rate di 1000 Hz (1 ms), offrendo prestazioni paragonabili a quelle di un mouse cablato.

Ora lo trovi su Amazon al -60% di sconto. Lo paghi 29,99 euro, invece di 74,99 euro. Un prezzo davvero straordinario.

Il Logitech G305 LIGHTSPEED

Il mouse gaming wireless dispone di sei pulsanti programmabili, inclusi i due principali con un sistema di tensionamento meccanico che migliora la reattività e la durata, stimata fino a 10 milioni di clic. La batteria, alimentata da una singola AA, garantisce un’autonomia fino a 250 ore di gioco continuo, con modalità Endurance che può estenderla fino a 9 mesi, e un indicatore segnala quando la carica è bassa. Inoltre, il G305 integra una memoria interna per salvare profili e configurazioni personalizzate, gestibili tramite il software Logitech G HUB.

La presenza di un ricevitore USB nano integrato nel corpo del mouse facilita il trasporto e l’uso con laptop o computer desktop, rendendolo un compagno ideale sia per il gaming competitivo che per l’uso quotidiano. Il design simmetrico, sebbene più adatto a utenti destrorsi, e la costruzione solida lo rendono confortevole per diverse tipologie di impugnatura, anche se potrebbe risultare un po’ piccolo per mani molto grandi. Il Logitech G305 LIGHTSPEED è quindi consigliato a giocatori che cercano un mouse wireless performante, leggero e con un’ottima autonomia, particolarmente indicato per FPS e giochi che richiedono precisione e rapidità di risposta.