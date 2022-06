Mouse e tastiera wireless ZERO rumore, batteria eterna [Set completo]

Un modo di scrivere al computer e spostarsi da una pagina all’altra del tutto nuovo. Non solo perché hai tutto a portata di dita, letteralmente, ma perché non emetti il singolo rumore. Forse non ti sei mai chiesto se digitare alla velocità della luce possa essere fastidioso, ma se stai nella stanza con qualcun altro, prima o poi lo noterai.

Questo set con mouse e tastiera completamente wireless è una rivoluzione, costa pochissimo, performa alla grande e al tatto non è economico. Su Amazon costa anche meno del solito, spunta il coupon ora e paghi solo 19,99€. Il tempo è limitato.

Le spedizioni non sono un problema, sono gratuite e veloci in tutta Italia con Prime attivo.

Set mouse e tastiera wireless con tanto di stand per tablet e smartphone

Design al limite dell’eccezionale che aumenta anche la produttività. Con una piccola scanalatura nella parte superiore della tastiera la utilizzi come uno stand per smartphone e tablet. Hai tutto a portata di mani e non solo, persino di occhi.

Disponibili in colorazione bianca sono eleganti e funzionali. Che sono silenziosi e che hanno un’autonomia eccezionale te l’ho già svelato ma aggiungo che hanno l’auto sleep quindi se ti scordi, vanno in stand bye in automatico.

Layout QWERTY italiano per farti digitare in modo naturale senza farti mancare un dettaglio: presenti il tastierino numerico, i comandi veloci, i tasti funzione. Il mouse dal canto suo è molto semplice, ma lo utilizzi con entrambe le mani e risponde ai comandi in modo repentino e senza latenza quindi vai sul tranquillo.

Come li colleghi? Con un unico micro ricevitore USB e ti dirò, è compatibile sia con Windows che con MacOS.

Non ti risparmiare, te lo meriti questo set pazzesco mouse e tastiera di TedGem. Acquistalo al volo su Amazon spuntando il coupon: 19,99€ e diventa tuo con spedizioni completamente gratuite e veloci grazie a Prime.

