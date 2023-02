Mouse e tastiera WIRELESS con un solo acquisto: set Logitech -48%

Stanco di dover tenere cavi e cavetti sulla scrivania? Sbarazzatene una volta e per tutte con un solo acquisto grazie a questo kit di Logitech. Composto da mouse e tastiera, ti mette a disposizione quello di cui hai bisogno a prezzo ridotto.

Già conveniente di suo, grazie al ribasso del 48% in corso su Amazon lo hai praticamente a prezzo regalo. Collegati e acquistalo il prima possibile per averlo a soli 28€, potrebbe terminare presto.

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.

Set mouse e tastiera Logitech: non farne a meno sulla scrivania

Questo set è una vera e propria chicca perché è perfetto se passi tante ore davanti al computer per lavoro o per svago ed hai bisogno di due periferiche che ti permettano di avere libertà e zero cavi in giro.

In modo particolare trovi al suo interno la tastiera che è completa in tutto e per tutto. Layout QWERTY italiano per poter digitare fluentemente e senza limitazioni. Hai tutti i tasti funzione più una fila di tasti relativi ai comandi rapidi per gestire varie impostazioni in un tap.

Il mouse, invece, è molto semplice ma questo lo rende vincente. Con un design ergonomico è ambidestro e ti fa girare per schede, software e desktop senza problemi ma anzi, con una fluidità perfetta.

Entrambi i prodotti si collegano al tuo dispositivo mediante un semplice ed unico micro ricevitore USB. Questo è compatibile con vari sistemi operativi, non avere dubbi in merito.

Concludo col dirti che l’autonomia, infine, è l’ultimo dei tuoi pensieri grazie a delle semplici batterie che ti fanno raggiungere i 36 mesi di utilizzo.

Cosa stai ancora aspettando? Collegati immediatamente su Amazon dove puoi acquistare il tuo kit tastiera e mouse Logitech a soli 28€.

Le spedizioni sono veloci e gratuite in tutta Italia con i servizi Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.