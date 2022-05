Mouse e tastiera wireless: COMBO STRAORDINARIA ad appena 24 euro

Scegliendo mouse e tastiera wireless QCen avrai al tuo servizio due ottimi apparecchi grazie a cui lavorare con estrema comodità e senza essere più vincolato alla lunghezza dei cavi. Costruzione resistente e solida, a cui si aggiunge una serie di utili funzionalità per supportare al meglio il tuo lavoro.

Devi approfittarne subito, prima che la promozione termini: completa ora il tuo acquisto su Amazon e, applicando direttamente in pagina il coupon con sconto del 20%, tastiera e mouse saranno tuoi con soli 24,79 euro.

Tastiera e mouse wireless QCen in offerta su Amazon ad un prezzo irripetibile

I due apparecchi si caratterizzano per un design elegante ed ergonomico, così da garantire il massimo comfort in fase di utilizzo ed un estremo silenzio dopo ogni clic. Potrai comandare i tuoi dispositivi smart anche ad una distanza di 10 metri.

La connettività wireless da 2,4 GHz ti farà dimenticare ogni ritardo o interruzione del segnale. La tastiera gode degli indispensabili piedini a scomparsa, per rendere la scrittura ancora più piacevole ed immediata. La forma del mouse si adatta perfettamente al palmo della mano. Ottima anche l’autonomia, in entrambi i casi.

Ad un prezzo così contenuto, le unità disponibili termineranno in men che non si dica. Lasciati tentare dalla convenienza e metti nel carrello tastiera e mouse wireless QCen: li riceverai a casa in pochi giorni e con consegna gratuita.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.