Mouse e tastiera Logitech: bastano 21€ con QUEST'OFFERTA di Amazon (-39%)

La combo mouse e tastiera Logitech MK270 è protagonista di una nuova offerta Amazon che consente l’acquisto dei due accessori al prezzo scontato di 21 euro invece di 34,99 euro. Si tratta dell’occasione giusta per acquistare un mouse una tastiera wireless di ottima qualità e ad un prezzo contenuto.

Basterà collegare un unico ricevitore USB al proprio PC per poter gestire entrambe le periferiche, in modo completo. La tastiera è full size, con layout italiano e include anche i tasti multimediali e di scelta rapida. Il mouse è di dimensioni compatte, facile da usare e comodo da trasportare. Per accedere all’offerta è possibile seguire il link qui di sotto.

Mouse e tastiera: ottima combo in offerta su Amazon

La combo Logitech MK270 mette a disposizione un mouse e una tastiera di pregevole fattura ad un costo decisamente ridotto. La tastiera è QWERTY con layout italiano e può contare sul tastierino numerico laterale e sui tasti multimediali. Per quanto riguarda il mouse, invece, si tratta di un accessorio compatto e comodo da usare. Sia il mouse che la tastiera Logitech sono wireless, con un unico ricevitore USB da utilizzare per il collegamento.

Con la nuova offerta Amazon è possibile acquistare la combo mouse e tastiera Logitech MK270 al prezzo scontato di 21 euro. Si tratta di un’ottima offerta che consente di portarsi a casa delle periferiche di qualità ad un prezzo decisamente accessibile. Anche solo per avere un backup di mouse e tastiera sempre pronti all’uso, questa combo può rappresentare l’acquisto giusto. Per accedere all’offerta è disponibile il link qui di sotto.

