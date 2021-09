Un kit composto da mouse e tastiera Bluetooth, perfetto per la produttività, e compatibile con tablet, smartphone e PC. Sfruttalo con Windows, Mac, Android e iOS senza alcun problema. Super versatile, puoi prenderlo in sconto del 50% su Amazon: solo 19€ circa. Mettilo subito nel carrello e – prima di pagare – inserisci il codice sconto “EQJP28Q9”. Le spedizioni, seppur non rapide, sono assolutamente gratuite.

Ottimo kit mouse e tastiera Bluetooth a super prezzo su Amazon

Il bundle perfetto per la produttività, soprattutto in movimento. Infatti, si tratta di accessori parecchio compatti, che lasci in borsa e utilizzi quando ti servono.

Dotati di Bluetooth e batteria integrata, il funzionamento senza fili è di estrema comodità. Il mouse è dotato di rotellina per lo scorrimento rapido e pulsante per regolare rapidamente i DPI. Addirittura, in dotazione ricevi un chiavetta per la connessione wireless, se non fosse disponibile il Bluetooth.

La tastiera ha layout “QWERTY” e risulta quindi semplicissima da utilizzare, perché identica a quella che hai già. Inoltre, non mancano i tasti per le azioni rapide.

Non perdere l'occasione di fare un vero e proprio affare su Amazon. Questo kit con mouse e tastiera Bluetooth puoi portarlo a casa a prezzo eccezionale grazie al coupon che ho scovato. Risparmi il 50% e porti tutto a casa a 19€ circa: metti il prodotto nel carrello e – prima di pagare – inserisci il codice “EQJP28Q9”. Le spedizioni sono assolutamente gratis.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Smartphone