Mouse da viaggio fluido e preciso oggi tuo a soli 9,34€ su Amazon

Spesso ti trovi a viaggiare per lavoro e ogni piccolo accessorio in più che ti porti dietro diventa un peso? Mouse e laptop sono comunque indispensabili e non puoi farne a meno? Bene, su Amazon c’è proprio quello che fa al caso tuo. Oggi, e per poco tempo ancora, potrai portarti a casa questo leggerissimo mouse da viaggio per PC al prezzo scontato del 15%. Dunque, con soli € 9,34 questo dispositivo di puntamento sarà tuo.

Estremamente piccolo e leggero, ma altrettanto fluido e preciso, questo piccolo mouse è perfetto per te che spesso ti trovi a viaggiare e a sportarti da casa o dall’ufficio. Nonostante le sue dimensioni ridotte, il mouse in questione è provvisto di un ottimo sensore ottico ad alta definizione da 1200 dpi grazie al quale potrai sempre avere un controllo reattivo del cursore, un tracciamento perfetto e potrai selezionare in maniera facile i testi.

Ottimo anche dal punto di vista della compatibilità, infatti il mouse da viaggio potrà essere utilizzato con Windows 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10, macOS X e sistemi operativi successivi. Per utilizzarlo non dovrai installare alcun software esterno ma sarà sufficiente collegare il dispositivo di puntamento al tuo laptop e potrai subito iniziare il tuo lavoro.

Questo piccolo mouse è particolarmente leggero poiché è stato realizzato in ABS il che lo rende, in ogni caso, molto robusto. La sua impugnatura ergonomica sarà perfetta sia se utilizzerai il mouse con la mano destra che con la sinistra. Inoltre, è provvisto di un comodissimo cavo retrattile che ti permetterà di avere la tua borsa del PC sempre in ordine, senza fili che si ingarbugliano ovunque.

I 2 pulsanti centrali e la rotella di scorrimento, ti permetteranno di utilizzare il dispositivo nel migliore dei modi. Insomma, un prodotto ottimo che potrai portare sempre con te senza alcun ingombro o peso eccessivo. Quindi non ti resta che correre su Amazon e acquistare il mouse da viaggio per PC al prezzo scontato del 15%. Affrettati prima che sia troppo tardi.

