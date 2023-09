Mouse da gaming MSI Clutch GM11 in offerta a 29 euro da MediaWorld

Il mouse da gaming Clutch GM11 di MSI vanta una splendida illuminazione RGB con più di 7 effetti diversi di luce, nonché un aspetto elegante con dettagli di qualità, esaltati dalla colorazione bianco grafite. È un prodotto ideale per gli appassionati di videogiochi, in particolare per chi ha la necessità di un mouse preciso e affidabile nei momenti di gioco più intensi.

Grazie alla promo Red Weekend Solo Online di MediaWorld, oggi lo puoi acquistare a soli 29 euro, il prezzo più basso degli ultimi 30 giorni (31,99 euro, ndr). E in più benefici della spedizione gratuita, nonostante l’importo della spesa sia inferiore ai 30 euro.

Mouse da gaming Clutch GM11 di MSI al prezzo più basso sul sito di MediaWorld

Una delle caratteristiche chiave del mouse da gaming GM11 di MSI è la personalizzazione con oltre 7 effetti LED e milioni di colori. Stile indefinibile che viene esaltato ulteriormente dal sensore DPI a 5 livelli, che può abbinarsi fino a un massimo di 5 colori diversi.

Insieme all’estetica, l’altro punto di forza del mouse MSI è l’estrema precisione dei clic. Merito dell’unione tra gli interruttori OMRON e il sensore ottico Pixart: i primi durano oltre 10 milioni di clic, il secondo invece riesce ad erogare fino a 5000 DPI.

Segnaliamo infine il design simmetrico, elemento questo che rende il mouse adatto sia per giocatori destrorsi che quelli mancini.

Cogli al volo l’ultima offerta di MediaWorld sul mouse da gaming MSI, così da acquistarlo al prezzo più basso degli ultimi 30 giorni.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.