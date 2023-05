Mouse da gaming con 7 pulsanti programmabili a METÀ PREZZO (Amazon)

Ami passare il tuo tempo libero a giocare al PC con i tuoi amici? Sei alla ricerca di un dispositivo di puntamento che possa garantirti il giusto comfort, ma al tempo stesso anche fluidità e precisione? Bene, in tal caso, su Amazon c’è proprio quello che fa al caso tuo. Infatti, approfittando subito di questa offerta imperdibile, avrai la possibilità di portarti a casa questo eccezionale mouse da gaming con 7 pulsanti programmabili al prezzo super conveniente di soli 13,49 euro.

Tuttavia, per poter acquistare questo mouse ottimo al prezzo così basso dovrai affrettarti e approfittare dello sconto del 50% applicabile tramite coupon, disponibile su Amazon. Perfetto sotto ogni aspetto, questo dispositivo di puntamento progettato appositamente per le tue partite di gaming, è caratterizzato da un design ergonomico RGB fino a 7200 DPI (regolabile dall’utente 800/1200/1600/2400/7200 DPI).

Un mouse da gaming ricco di funzionalità

Grazie alla presenza di un sensore ad alta precisione, avrai una precisione millimetrica e i microinterruttori Gaming Grade ti garantiranno una maggiore durata e una reattività sensazionale. Non mancano i 7 pulsanti MMO che potrai programmare come meglio credi, 5 profili di memoria ciascuno con un’opzione di colore LED distinto che ti faciliteranno l’identificazione di ognuno.

Inoltre, avrai anche 7 differenti modalità di retroilluminazione, che potrai anche disabilitare. Estremamente leggero, questo mouse è provvisto di rotella di scorrimento antiscivolo, piedini resistenti in TEFLON liscio così da poter avere il massimo controllo durante il gioco. Compreso nel prezzo avrai anche un cavo in fibra intrecciata ad alta velocità da 6 piedi e un connettore USB anticorrosione placcato in oro che ti garantirà una connessione super affidabile.

Insomma, un dispositivo eccezionale da non perdere assolutamente a questo prezzo. L’unica cosa che ti resta da fare è correre su Amazon e acquistare questo eccezionale mouse da gaming con 7 pulsanti programmabili al prezzo di soli 13,49 euro. Affrettati, lo sconto del 50% applicabile con coupon potrebbe terminare prima di quanto tu possa immaginare.

