Mouse Bluetooth e ricaricabile: lo paghi solo 11€

Sei stanco di dover mettere a posto sempre il tuo mouse? Allora elimina tutto il caso dei cavi e acquista un perfetto modello wireless che non solo è comodissimo da utilizzare, ma non ha bisogno neanche di pile. Su Amazon hai l'occasione che fa proprio al tuo caso grazie alla promozione in corso sul modello di GeekerChip. Con un piccolo ribasso te lo porti a casa con appena 11,89€, un prezzo più che ottimo.

Le spedizioni Prime sono attivate quindi in appena un giorno lo ricevi a casa. Non possiedi un abbonamento? Continua a leggere così conoscerai un trucchetto!

Mouse Bluetooth: le potenzialità di questo prodotto economico

Un mouse Bluetooth è veramente eccezionale. Con una semplice mossa lo colleghi al tuo dispositivo e diventa subito operativo per consentirti di lavorare al PC senza alcun limite di possibilità. Questo modello in particolare non solo è curato nei minimi particolari ma ha annesso anche un sistema d'illuminazione per creare giochi di luce unici.

Lo puoi collegare secondo due modalità: se il tuo device è dotato di Bluetooth, sfruttando proprio questo altrimenti in confezione trovi un semplice micro ricevitore che inserito in un'entrata USB prende il posto del primo.

Per il massimo della comodità, il suo design è perfetto sia per chi utilizza la mano sinistra che quella destra. In più ha tre livelli DPI regolabili così lo imposti secondo le tue esigenze.

Come ti ho già detto è un modello ricaricabile, ciò significa che lo colleghi a un cavo e tac: torna operativo.

Acquista subito questo mouse wireless su Amazon a soli 11,89€ e non potrai pentirtene. Se non possiedi un abbonamento Prime opta per le spedizioni presso i punti di ritiro e non pagherai neanche un centesimo in più per la consegna.