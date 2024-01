Mouse Acer Nitro: sconto FOLLE del 52% su Amazon

Se sei un appassionato di gaming, non puoi farti scappare l’offerta di oggi su Amazon. Il mouse da gaming Acer Nitro è disponibile con uno sconto incredibile del 52%, che sta facendo girare la testa a tutti. Questo mouse è progettato per offrirti una precisione eccezionale e un’esperienza di gioco senza pari. Approfitta subito di questa occasione e acquistalo al prezzo ridicolo di soli 16,69 euro, anziché 34,99 euro.

Mouse Acer Nitro: un affare da prendere al volo su Amazon

La durata di vita del mouse Acer Nitro è impressionante, con la capacità di resistere fino a dieci milioni di clic. Questo è possibile grazie al sensore PAW3325, che assicura una precisione millimetrica durante ogni movimento. Con una frequenza di polling di 1 ms/1000 Hz, il mouse risponde istantaneamente ai tuoi comandi, garantendo che tu sia sempre un passo avanti nei tuoi giochi preferiti.

La potenza dell’Acer Nitro non si ferma qui. Con una sensibilità massima di 4200 DPI, puoi eseguire scatti rapidi con una precisione millimetrica. I suoi otto pulsanti, tra cui il Burst Fire per sparare rapidamente in successione con un solo clic, consentono di personalizzare completamente il tuo stile di gioco.

Ma non è tutto, l’illuminazione del mouse è altrettanto impressionante. Con sei livelli DPI regolabili, il mouse si adatta alla tua preferenza di velocità, mentre i LED cambiano colore a ogni livello, aggiungendo un tocco di stile al tuo setup da gaming.

Inoltre, la possibilità di aggiungere un peso massimo di 20 g al mouse ti consente di personalizzarne ulteriormente l’adattamento alla tua mano e al tuo stile di gioco. Non perdere l’opportunità di acquistare questo mouse da gaming Acer Nitro su Amazon con uno sconto FOLLE del 52%, un affare imperdibile per tutti gli appassionati di gaming. Affrettati e fallo tuo al prezzo stracciato di soli 16,99 euro, prima che sia troppo tardi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.