Moulinex Multicooker: con lo sconto FOLLE del 59% è da comprare subito

Il Moulinex Turbo Cuisine Multicooker è un elettrodomestico innovativo che offre una soluzione intelligente per la cucina. Questo multicooker è progettato per preparare piatti deliziosi in modo facile e veloce, dalla colazione alla cena. Adesso, grazie allo sconto PAZZESCO del 59% su Amazon, è possibile acquistarlo ad un prezzo estremamente conveniente di soli 119,99 euro. Inoltre, grazie al servizio di finanziamento Cofidis presente su Amazon, puoi pagarlo in comode rate a tasso zero.

Moulinex Multicooker: mai visto un prezzo così basso per questo prodotto

Una delle caratteristiche principali del multicooker Moulinex Turbo Cuisine è la pentola a pressione dotata di tecnologia Spherical Cooking Bowl. Questa tecnologia garantisce una superficie riscaldata più ampia e una diffusione e circolazione ottimale del calore, per una cottura uniforme e rapida. La potenza del multicooker varia da 915 a 1090 W, il che significa che si può cucinare fino a tre volte più velocemente rispetto alla cottura con un accessorio da cucina tradizionale su gas o piastre elettriche.

Il Moulinex Turbo Cuisine è dotato di un’interfaccia intuitiva e facile da usare. Una sola manopola permette di selezionare il programma di cottura, regolare la temperatura e il tempo o impostare l’avvio posticipato. Inoltre, con i 10 programmi di cottura automatici, si possono sostituire almeno 7 elettrodomestici da cucina: Cottura in umido, Zuppe, Frittura, Cottura al forno, Sottovuoto e cottura lenta, Porridge, Yogurt e fermentati, Riscaldamento e Modalità Chef regolabile.

Il multicooker Moulinex Turbo Cuisine offre una funzionalità di cottura automatica senza bisogno di supervisione. Inoltre, si può impostare l’avvio ritardato fino a 12 ore e il mantenimento al caldo fino a 24 ore. Il recipiente di cottura con rivestimento antiaderente è durevole e facile da pulire. La sicurezza è una priorità per Moulinex, per cui il multicooker Turbo Cuisine è dotato di 12 controlli di sicurezza, inclusi un sistema di rilascio della pressione sicuro, nessun contatto con il vapore e nessun rischio di bruciarsi.

Il Moulinex Turbo Cuisine Multicooker è un elettrodomestico versatile e pratico, che consente di preparare una vasta gamma di piatti in modo semplice e veloce. Con lo sconto ASSURDO del 59% su Amazon, il prezzo è ancora più conveniente e rappresenta un’ottima opportunità per chiunque voglia sperimentare la cucina moderna e intelligente. Corri subito a comprarlo ad un prezzo ridicolo di soli 119,99 euro; gli ultimi pezzi disponibili stanno andando letteralmente a ruba.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.