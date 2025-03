Moulinex: friggitrice ad aria da 5L con 10 programmi per cuocere senza sporcare i fornelli

Ti piace cucinare ma non sopporti avere la cucina sporca e tutto che si impregna di odori sgradevoli? Allora risolvi con una piccolissima spesa. Se vai subito su Amazon puoi mettere nel tuo carrello la friggitrice ad aria Moulinex da 5 litri a soli 89,99 euro, invece che 149,99 euro.

È tutto vero! Grazie a questo sconto del 40% oggi risparmi la bellezza di 60 euro sul totale e ti porti a casa un elettrodomestico davvero utilissimo. Potrai velocizzare le tue preparazioni ed evitare di sporcare i fornelli. Inoltre se preferisci puoi acquistare subito e pagare in comode rate da 18 euro al mese per 5 mesi senza interessi, per i clienti Prime. Se non sei inscritto al servizio fallo subito cliccando qui.

Moulinex: friggitrice ad aria per cuocere tutto velocemente

Con la friggitrice ad aria Moulinex puoi fare tantissime preparazioni in modo più rapido, consumando meno energia elettrica rispetto un forno tradizionale e soprattutto con meno calorie. Non dovrai mettere praticamente olio all’interno e grazie all’aria che circola in modo omogeneo il risultato sarà straordinario.

Ti puoi avvalere di ben 10 programmi preimpostati che ti permetteranno di preparare tantissime ricette in modo veloce. Con il pannello digitale posto sulla parte superiore potrai decidere le varie impostazioni e vedere il timer che ha impostato. Ha un cestello bello grande da 5 litri che ti permette di cucinare per 6 persone. Ha un design elegante e moderno che sta bene su qualsiasi cucina e le parti staccabili le potrai facilmente lavare in lavastoviglie.

Non perdere tempo perché chiaramente a questa cifra la vorranno tutti e le unità disponibili non sono infinite. Quindi prima che sia tardi vai su Amazon e acquista la tua friggitrice ad aria Moulinex da 5 litri a soli 89,99 euro, invece che 149,99 euro. Se ti stai chiedendo quanto costi la spedizione sappi che non pagherai nulla se sei iscritta ad Amazon Prime. Dunque se non sei ancora abbonato fallo adesso cliccando qui.