Moulinex Cookeo: il Multicooker essenziale in ogni cucina (-12%)

Il Moulinex Cookeo è diventato un dispositivo indispensabile per molte cucine in tutto il mondo, tanto che è il multicooker più venduto nella sua categoria su Amazon. E se stavi pensando di acquistarlo, ora è il momento giusto: su Amazon è disponibile uno sconto del 12%. Approfitta subito di questa promozione e acquistalo al prezzo vantaggioso di soli 376,99 euro, con la possibilità di poterlo pagare in comode rate a tasso zero. Ciò è possibile se selezioni come metodo di pagamento in fase di check-out, il servizio di finanziamento Cofidis, anche se non possiedi una busta paga.

Moulinex Cookeo: ultimi pezzi a disposizione con questo sconto

Ciò che rende il Moulinex Cookeo così speciale è la sua intelligenza e versatilità. Dotato di un ampio touch screen interattivo da 4,5 pollici, ti guida passo dopo passo attraverso le 13 modalità di cottura disponibili, sia automatiche che manuali. Non dovrai più preoccuparti dello stress e della sorveglianza costante durante la preparazione dei pasti. Cookeo Touch WiFi rende la cucina un’esperienza senza complicazioni.

L’intuitivo schermo a colori ti consente di accedere facilmente a tutte le ricette integrate e scaricabili dall’app. Potrai trovare in tutta semplicità le ricette, impostare le cotture automatiche o manuali e sperimentare nuove idee culinarie. Inoltre, grazie alla connessione Wi-Fi, il tuo Moulinex Cookeo si aggiornerà automaticamente con nuove ricette gratuite di Moulinex e della community. Con l’app My Cookeo, potrai anche creare e condividere le tue ricette e chiedere consigli ad altri appassionati di cucina.

La velocità è un altro punto di forza del Moulinex Cookeo. Preparerà centinaia di ricette in meno di 10 minuti, gestendo autonomamente la cottura in base al piatto selezionato. Inoltre, le tue pietanze rimarranno calde automaticamente e potrai utilizzare la funzione di avvio ritardato per pianificare i pasti in anticipo.

Se sei a corto di idee culinarie, basta inserire gli ingredienti a tua disposizione e Moulinex Cookeo troverà decine di ricette adatte a te. Inoltre, con l’app My Cookeo, puoi monitorare la cottura delle pietanze a distanza ovunque tu sia. Riceverai un segnale acustico quando il piatto sarà pronto, garantendo una maggiore flessibilità nella gestione del tempo.

Inoltre, grazie alla modalità di cottura a pressione, ai 1600W di potenza e alla capiente pentola antiaderente, il Moulinex Cookeo ti permette di preparare i tuoi pasti in breve tempo e senza fatica. Risparmierai energia e avrai più tempo per dedicarti ad altre attività.

Non lasciare che lo stress della cucina si impadronisca di te. Scegli il Moulinex Cookeo e scopri la facilità di preparare pasti deliziosi e sani con un solo tocco. Approfitta subito dello sconto del 12% su Amazon e rendi la tua cucina più intelligente e divertente, ad un prezzo vantaggioso di soli 376,99 euro. Non perdere altro tempo, le scorte a disposizione sono limitate.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.