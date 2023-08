Moulinex Companion XL a 396€ invece di 607€: sconto BOMBA limitatissimo

Sei alla ricerca di un robot da cucina che possa fare tutto al posto tuo? Allora il Moulinex Companion XL è ciò che fa per te. Questo straordinario robot da cucina multifunzione è l’alleato perfetto per preparare una vasta gamma di piatti, dal primo al dessert, in modo facile e veloce.

Per merito di uno straordinario sconto Amazon a tempo limitato, puoi prenderlo a 396€ circa appena invece di oltre 607€: spunta il coupon in pagina e completa al volo il tuo ordine per accaparrartelo con spedizioni rapide e gratuite, grazie ai servizi Prime. Disponibilità limitatissima.

Questo alleato per la cucina vanta una potenza di 1500W e una capienza del recipiente di 4.5 litri (3 L di capacità di funzionamento), permettendoti di preparare piatti per tutta la famiglia senza alcuna necessità di controllo.

Dotato di un pratico ed elegante pannello di comando, offre 12 programmi automatici: salse e sughi, zuppe e minestre, ricette con cottura a fuoco lento, cottura al vapore per cibi sani, impasti (pane, pizza, torte), dessert. Inoltre, grazie alla modalità manuale, potrai creare le tue ricette preferite impostando durata, temperatura e velocità a tuo piacimento.

Ancora, è dotato di un’ampia superficie piatta e dell’opzione di cottura senza coperchio per rosolare al meglio i tuoi ingredienti, garantendo un maggiore gusto e sapore. Inoltre, grazie al vasto intervallo di temperatura da 30 °C a 150 °C, potrai preparare una grande varietà di ricette.

Questa versione include 6 accessori per risultati perfetti con ogni preparazione: Coltello Ultrablade, Lama per impastare/macinare, Sbattitore, Frusta, Cestello per vapore, Base XL. Inoltre, potrai goderti una lista illimitata di ricette che si aggiorna ogni mese sull’App Companion, scoprendo nuovi piatti da provare e connettendoti alla grande community creativa di appassionati di cucina.

Non perdere l’occasione di acquistare Moulinex Companion XL (modello HF80CBK) a un prezzo scontato di 396,30€ invece di 609,37€ su Amazon: spunta il coupon in pagina e completa al volo il tuo ordine per approfittarne. Se non vedi la possibilità di applicare l’offerta, allora è già finita. Spedizioni rapide e gratuite, grazie ai servizi Prime.

