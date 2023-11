Moulinex ClickChef in offerta (-28%): questo robot da cucina ti trasforma in uno chef

Il robot da cucina Moulinex ClickChef è la soluzione ideale per preparare deliziose ricette fatte in casa in modo rapido ed efficiente. Attualmente in offerta con uno sconto del 28%, al prezzo di 149,99€ anziché 207,51€.

Grazie alla sua interfaccia intuitiva, il ClickChef offre 5 programmi automatici (zuppe, impasti, cottura lenta, salse, cottura a vapore) e 32 funzioni tra cui cuocere, mescolare, frullare, impastare, sbattere, tritare il ghiaccio, e molte altre. Con una potenza di 1400 W e 12 livelli di velocità regolabile, questo robot multifunzione si adatta a diverse esigenze culinarie.

Il set di accessori inclusi, come la lama tritatutto, la frusta, lo sbattitore, il cestello per la cottura al vapore, la spatola e il tappo dosatore, ti permettono di ottenere risultati veloci e senza sforzi. La bilancia di precisione integrata, da 1 g a 5 kg, rende la misurazione degli ingredienti un gioco da ragazzi.

Il robot ha una capacità di 3.6 litri (2 litri utili), perfetta per cucinare per tutta la famiglia. Inoltre, è compatto e può essere facilmente riposto in cucina. Il coperchio di sicurezza previene schizzi e scottature, assicurando un’esperienza di cucina sicura.

Con il ricettario incluso, contenente 200 ricette per soddisfare tutti i gusti, il Moulinex HF4568 ClickChef diventa un compagno affidabile per la tua creatività in cucina. Approfitta di questa offerta per portare a casa questo robot da cucina versatile e pratico.

