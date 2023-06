Motosega elettrica con 2 batterie e accessori a 35€: prezzo Amazon SHOCK

Se stai cercando un attrezzo versatile, potente e facile da usare per il tuo giardino, non cercare oltre. La motosega elettrica wireless BIAOQINBO è quello che fa per te. Adesso è disponibile su Amazon a un prezzo incredibilmente basso di soli 35€. Non perdere questa occasione: spunta il coupon in pagina e completa al volo l’ordine per approfittarne, le spedizioni sono super rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime.

Un dispositivo 2 in 1 con lame da 4 e 6 pollici, ideale per tagliare rami, alberi e per lavori di giardinaggio. Il motore in rame da 550W con una velocità di rotazione di 23000 RPM garantisce un taglio ad alta efficienza. La velocità della catena arriva fino a 6 m/s, permettendo di tagliare un diametro di 3,93 ~ 5,91 pollici in soli 5 ~ 10 secondi.

La sicurezza è una priorità per BIAOQINBO. Oltre a diversi sistemi di sicurezza, potrai contare anche su accessori da indossare, come guanti e occhiali di protezione.

Questo eccellente utensile è alimentato tramite batteria e in dotazione ne ricevi bene 2, da 2000 mAh l’una! Potrai ricaricarle sfruttando il comodo sistema di ricarica rapida. Inoltre, questo utilissimo sutrmento è compatibile con le batterie Makita.

Non perdere tempo, l’offerta è limitata. Acquista subito la tua motosega elettrica wireless su Amazon a soli 35€ e inizia a lavorare con efficienza e sicurezza nel tuo giardino. Ricorda, le offerte come questa non durano per sempre: spunta il coupon in pagina e completa l’ordine al volo per approfittarne. Le spedizioni sono rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime. Disponibilità limitatissima.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.