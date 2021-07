Le cuffie Motorola Vervebuds sono l'acquisto del giorno, in promozione su Amazon le puoi comprare a soli 39,99€. Questa è un'occasione che non puoi perdere perché il risparmio effettivo è di 60,00€, mica due spicci.

Acquistale e ricevile gratuitamente e velocemente su tutto il territorio nazionale.

Motorola Vervebuds: true wireless che puoi solo immaginare

Le Motorola Vervebuds sono true wireless che ti svoltano la vita. Le indossi e non solo scopri un nuovo modo di ascoltare, ma ti regalano anche prestazioni degne di nota. Sono disponibili in colorazione bianca con la loro custodia di ricarica annessa.

Appartengono alla tipologia In Ear, dunque se sei amante delle punte di silicone sono le wearable cucite su misura per te. Una volta che le indossi sono così comode che scordi di averle alle orecchie. Fastidio dopo qualche ora? No, grazie.

Il suono è di tipo stereo e assicura una qualità elevata. Quando le indossi l'audio lo senti corposo, potente ed equilibrato. Inoltre puoi sfruttare queste cuffie anche in fase di chiamata perché grazie al loro microfono la tua voce viene catturata in modo cristallino.

Basta un tocco per richiamare l'assistente vocale e avere tutto a portata di voce. Infine con l batteria che ti assicura fino a 9 ore di riproduzione non devi preoccuparti di rimanere senza batteria fuori casa.

Puoi acquistare le Motorola Vervebuds su Amazon a soli 39,99€ in colorazione bianca. Acquistale subito per riceverle in meno di 48 ore se sei abbonato Prime. In caso contrario le spedizioni sono gratuite anche se sei cliente standard, ti basta optare per la consegna nei punti di ritiro e il gioco sarà fatto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

