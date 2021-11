Motorola: sta arrivando il nuovo tablet LOW-COST

Il nuovo tablet Motorola Moto Tab G70 appare sul Google Play Console con all'interno il processore MediaTek Kompanio. Sappiamo che l'azienda di proprietà di Lenovo dovrebbe lanciare sul mercato un nuovo device economico nel prossimo futuro.

Motorola Moto Tab G70: ecco le sue specifiche

Oggi, il suddetto Moto Tab G70 è apparso nell'elenco del Google Play Console rivelando le specifiche chiave del dispositivo. Secondo il sito, questo gadget sarà alimentato dal processore MediaTek MT8183A che si ritiene sia un SoC Kompanio; sappiamo questo poiché l'MT8183 standard è il Kompanio 500, perciò questo modello dovrebbe essere una sua variante più economica. Per chi non lo sapesse, Kompanio è la nuova serie di chipset del costruttore taiwanese pensata esclusivamente per tablet e computer.

Il terminale avrà 4 GB di RAM che prevediamo che saranno abbinati a 64 GB o 128 GB di memoria interna. Avrà un display WUXGA con una risoluzione di 1200 x 2000 pixel. Il tablet sembra che disporrà di cornici spesse su tutti i lati nonostante sia un prodotto di nuova generazione.

Motorola Moto Tab G70 appears on Google Play console listing.



– Android 11

– 4GB Ram

– Mediatek MT8183A CPU whereas MT8183 is MediaTek Kompanio 500

– WUXGA display 1200 x 2000#Moto #Motorola #TabG70 #Tab #G70 #Android pic.twitter.com/Dvd1k2rTCR — Abhishek Yadav (@yabhishekhd) November 13, 2021

Tuttavia, verrà avviato con l'ultimo sistema operativo Android 11. Ci aspettiamo che abbia la skin personalizzata di Lenovo sopra. A parte questo, non c'è nient'altro da scoprire per ora.

Nelle notizie correlate, il primo tablet alimentato da un SoC Kompanio di MediaTek è stato l'Honor Pad V7. Questo è un gadget con un display LCD da 10,4 pollici e risoluzione 2K. Ha una frequenza di aggiornamento dello schermo di 90Hz. Il dispositivo è alimentato dal processore MediaTek Kompanio 900T, un chip da 6 nm con una GPU Mali-G68. Non di meno, gode di 8 GB di RAM e di 128 GB di memoria. Non manca lo slot per le schede microSD.